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У Держстатистики розповіли, скільки горілки українці випили за рік

У Держстатистики розповіли, скільки горілки українці випили за рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У 2019 році жителі України спожили 29,6 млн літрів горілки та лікеро-горілчаних виробів. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

У перерахунку на абсолютний алкоголь обсяг роздрібного продажу горілки та лікеро-горілчаних виробів протягом звітного періоду становив 2,9 млн дал.

Протягом звітного періоду найбільше горілки та лікеро-горілчаних виробів купили у роздріб жителі столиці — на 3,6 млрд грн.

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Чимало горілки та лікеро-горілчаних виробів придбали жителі Дніпропетровщини та Київщини – на 1,5 млрд грн та 1,4 млрд грн відповідно.

Загалом, у 2019 році українці витратили на горілку та лікеро-горілчані вироби 15,6 млрд грн.

Як писав УНН, українці надають перевагу алкоголю вітчизняних брендів. Частка продажу алкогольних напоїв українського виробництва через торгові мережі становить понад 60%.

Українські Національні Новини

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