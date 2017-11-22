В Госстатистики сообщили, сколько квартир приняли в эксплуатацию с начала года

В городах Украины было принято в эксплуатацию 4945 тыс. кв. метров жилья (71,8%), в сельской местности - 1944 тыс. кв. метров (28,2%). Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-сентябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,4%.

За 3 квартала 2017 года было введено в эксплуатацию 84 411 квартир.

Напомним, по мнению экспертов, на рынке первичной недвижимости сейчас достаточно суровая конкуренция, что связано со значительным количеством предложений. Однако эксперты по недвижимости советуют тщательно подходить к подбору застройщика, у которого инвестор планирует покупать жилье. В первую очередь следует обратить внимание на репутацию застройщика - были ли у него уже успешно реализованные проекты. Также эксперты не советуют рисковать и покупать жилье по цене квадратного метра существенно ниже средней рыночной стоимости.

Как пояснил председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, 60% цены квадратного метра составляет стоимость стройматериалов.

"60% цены квадратного метра - это стоимость стройматериалов. Учитывая то, что они закупаются за доллары, дальнейшее ценообразование будет зависеть именно от поведения курса, а также инфляции. "Киевгорстрой" заинтересован в том, чтобы как можно большее количество людей могло приобрести собственное жилье. Поэтому сейчас мы внедряем всевозможные программы сотрудничества с банками, рассрочки", - рассказал И.Кушнир.

По его словам, уже работает ипотечное кредитование под 5% годовых от Кристалбанка, и аналогичная программа с Украгазбанк под 7%.