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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79624 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70100 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77161 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84362 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118750 просмотра

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В Госстатистики сообщили, сколько квартир приняли в эксплуатацию с начала года

В Госстатистики сообщили, сколько квартир приняли в эксплуатацию с начала года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В течение января-сентября 2017 года было введено в эксплуатацию 84 411 квартир. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

В городах Украины было принято в эксплуатацию 4945 тыс. кв. метров жилья (71,8%), в сельской местности - 1944 тыс. кв. метров (28,2%). Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-сентябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,4%.

За 3 квартала 2017 года было введено в эксплуатацию 84 411 квартир.

Напомним, по мнению экспертов, на рынке первичной недвижимости сейчас достаточно суровая конкуренция, что связано со значительным количеством предложений. Однако эксперты по недвижимости советуют тщательно подходить к подбору застройщика, у которого инвестор планирует покупать жилье. В первую очередь следует обратить внимание на репутацию застройщика - были ли у него уже успешно реализованные проекты. Также эксперты не советуют рисковать и покупать жилье по цене квадратного метра существенно ниже средней рыночной стоимости.

Как пояснил председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, 60% цены квадратного метра составляет стоимость стройматериалов.

"60% цены квадратного метра - это стоимость стройматериалов. Учитывая то, что они закупаются за доллары, дальнейшее ценообразование будет зависеть именно от поведения курса, а также инфляции. "Киевгорстрой" заинтересован в том, чтобы как можно большее количество людей могло приобрести собственное жилье. Поэтому сейчас мы внедряем всевозможные программы сотрудничества с банками, рассрочки", - рассказал И.Кушнир.

По его словам, уже работает ипотечное кредитование под 5% годовых от Кристалбанка, и аналогичная программа с Украгазбанк под 7%.

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