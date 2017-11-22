У Держстатистики повідомили, скільки квартир прийняли в експлуатацію з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Протягом січня-вересня 2017 року було введено в експлуатацію 84 411 квартир. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.
У містах України було прийнято в експлуатацію 4945 тис. кв. метрів житла (71,8%), у сільській місцевості – 1944 тис. кв. метрів (28,2%). Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні−вересні 2017 року порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 21,4%.
За 3 квартали 2017 року було введено в експлуатацію 84 411 квартир.
Нагадаємо, на думку експертів на ринку первинної нерухомості зараз досить сувора конкуренція, що пов'язано зі значною кількістю пропозицій. Однак експерти з нерухомості радять ретельно підходити до підбору забудовника, у якого інвестор планує купувати житло. У першу чергу слід звернути увагу на репутацію забудовника - чи були у нього вже успішно реалізовані проекти. Також експерти не радять ризикувати і купувати житло за ціною квадратного метра істотно нижче середньої ринкової вартості.
Як пояснив голова правління - президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, 60% ціни квадратного метра становить вартість будматеріалів.
"60% ціни квадратного метра - це вартість будматеріалів. З огляду на те, що вони закуповуються за долари, подальше ціноутворення буде залежати саме від поведінки курсу, а також інфляції. "Київміськбуд" зацікавлений у тому, щоб якомога більша кількість людей могла придбати власне житло. Тому зараз ми впроваджуємо усілякі програми співпраці з банками, розстрочки", - розповів І.Кушнір.
За його словами, вже працює іпотечне кредитування під 5% річних від Крісталбанку, і аналогічна програма з Украгазбанком під 7%.