В Госстатистики сообщили, предприятия каких регионов строят наиболее активно

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Предприятия 7 регионов страны выполнили 73,2% общего объема строительства, выполненного с начала 2018 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

Речь идет о предприятиях Киева, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Полтавской, Львовской и Киевской областей.

Всего в январе-мае 2018р. предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму 36,3 млрд грн. Индекс строительной продукции в январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года составил 101,8%. Строительство зданий возросло на 1,0% (в т.ч. жилых - на 2,0%).

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, что уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.

Украинские Национальные Новости

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