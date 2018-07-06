У Держстатистики повідомили, підприємства яких регіонів будують найактивніше

Мова йде про підприємства Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Полтавської, Львівської та Київської областей.

Загалом у січні–травні 2018р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 36,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні–травні 2018 р. порівняно із січнем–травнем 2017 р. становив 101,8%. Будівництво будівель зросло на 1,0% (у т.ч. житлових – на 2,0%).

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових. Загальний будівельний заділ “Київміськбуду” на сьогодні становить 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.