В Госстате объяснили отличие своих данных по населению со статистикой Дубилета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Оценка численности наличного населения Украины, которой занимался министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет, отличается от данных демографической статистики Государственной службы статистики Украины из-за того, что последние учитывают население оккупированного Донбасса. Об этом сказал сегодня во время пресс-конференции о результатах оценки численности наличного населения Украины глава Госкомстата Игорь Вернер, передает корреспондент УНН.
"Согласно последней публикации, по данным демографической статистики Государственной службы статистики, в Украине 41 920 тысяч населения. Хочу отметить отдельно на том, что это - население без временно оккупированной автономной республики Крым и города Севастополя, но оно учитывает население Украины, которое находится на временно оккупированных территория Донецкой и Луганской областей", - сказал Вернер.
По его словам, если по данным демографической статистики вычесть население, проживающее на временно оккупированном Донбассе, то получится цифра около 38 млн.
Как сообщалось в УНН, по данным Дубилета, численность населения Украины составляет 37,289 млн человек.