У Держстаті пояснили відмінність своїх даних щодо населення зі статистикою Дубілета
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Оцінка чисельності наявного населення України, якою займався міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет, відрізняється від даних демографічної статистики Державної служби статистики України через те, що останні враховують населення окупованого Донбасу. Про це сказав сьогодні під час пресконференції щодо результатів оцінки чисельності наявного населення України голова Держстату Ігор Вернер, передає кореспондент УНН.
"Відповідно до останньої публікації, за даними демографічної статистики Державної служби статистики, в Україні 41 920 тисяч населення. Хочу наголосити окремо на тому, що це – населення без тимчасово окупованої автономної республіки Крим і міста Севастополя, але воно враховує населення України, яке знаходиться на тимчасово окупованих територія Донецької і Луганської областей", - сказав Вернер.
З його слів, якщо за даними демографічної статистики відняти населення, яке проживає на тимчасово окупованому Донбасі, то вийде цифра близько 38 млн.
Як повідомлялося в УНН, за даними Дубілета, чисельність наявного населення України складає 37,289 млн осіб.