В Госстате сообщили, какого алкогольного напитка украинцы стали больше пить
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. За год украинцы стали пить больше коньяка: его продажи в Украине выросли на 8,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
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Так, за 9 месяцев этого года украинцы купили в розницу коньяка на 3,9 млрд грн.
В пересчете на абсолютный алкоголь объем розничных продаж коньяка в течение отчетного периода составил 596 тыс. дал.
В течение отчетного периода больше всего купили коньяка в розницу жители столицы - 122 тыс. дал. На втором месте - жители Днепропетровской области с показателем в 68,6 тыс. дал.
Много коньяка приобрели жители Одесской области - 53,9 тыс. дал., заняв третье место в списке.
На четвертом и пятом месте жители Харьковской и Киевской областей, которые купили 12,5 тыс. дал. и 11 тыс. дал. коньяка соответственно.
Данные Госстатистики свидетельствуют также о том, что за год жители столицы увеличили потребление коньяка на 8,7%, жители Днепропетровской области - на 13,7%, Одесской - на 8%, Харьковской - на 12,6%.
Добавим, что украинцы за этот год в основном предпочитали отечественный алкоголь. Доля продажи алкогольных напитков отечественного производства составляет 72,9%. По мнению экспертов, украинцы предпочитают отечественных производителей алкоголя из-за его высокого качества, умеренной цены, а также быстрого реагирования на популярные мировые тренды.
Напомним, что в ТОП-5 отечественных производителей качественного алкоголя принадлежат следующие компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").