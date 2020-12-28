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У Держстаті повідомили, якого алкогольного напою українці стали більше пити

Київ • УНН

 • 13260 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. За рік українці стали пити більше коньяку: його продажі в Україні зросли на 8,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

У Держстаті повідомили, якого алкогольного напою українці стали більше пити

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Так, за 9 місяців цього року українці накупили у роздріб коньяку на 3,9 млрд грн.

У перерахунку на абсолютний алкоголь обсяг роздрібного продажу коньяку протягом звітного періоду становив 596 тис. дал.

Протягом звітного періоду найбільше купили коньяку у роздріб жителі столиці — 122 тис. дал. На другому місці — жителі Дніпропетровської області із показником у 68,6 тис. дал.

Чимало коньяку придбали жителі Одещини — 53,9 тис. дал., посівши третє місце у списку.

На четвертому та п’ятому місці жителі Харківської та Київської областей, які купили 12,5 тис. дал. та 11 тис. дал. коньяку відповідно.

Дані Держстатистики свідчать також про те, що за рік жителі столиці збільшили споживання коньяку на 8,7%, жителі Дніпропетровщини — на 13,7%, Одещини — на 8%, Харківщини – на 12,6%.

Додамо, що українці за цей рік здебільшого надавали перевагу вітчизняному алкоголю. Частка продажу алкогольних напоїв вітчизняного виробництва становить 72,9%. На думку експертів, українці надають перевагу вітчизняним виробникам алкоголю через його високу якість, помірну ціну, а також швидке реагування на популярні світові тренди.

Нагадаємо, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісного алкоголю належать такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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