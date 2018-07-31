В Госпродпотребслужбы назвали причину массового мора пчел

“Госпродпотребслужба обработала более 80 образцов, и из них у 53% подтверждалось наличие химических веществ. Проблема есть и она комплексная”, - завил Глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

Как утверждают в Госпродпотребслужбы, Инструкция по содержанию пчел (Инструкция по предупреждению и ликвидации болезней и отравлений пчел, принятая в 2001 году) устарела. В ней есть нормы по высоте забора, цвету ульев и многим другим, которые сейчас вряд ли соответствуют нынешним реалиям. В организации заверили, что в данный момент разрабатывают предложения относительно внесения изменений в этот документ.

Также, по мнению Главы Госпродпотребслужбы, нужно упростить процесс получения разрешительной документации.

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“Сейчас есть регистрация пасеки и получения паспорта. Можно было бы ограничиться регистрацией и ведением реестра, в котором будет отмечаться дата ветеринарных осмотров. И тогда не надо эту бумажку, а в публичном реестре все смогут видеть информацию о пасеке. Я об этом вспоминаю, потому что большинство пасек — зарегистрированы. У нас осложненные бюрократические процедуры, поэтому если пчеловоды смотрят на инструкцию, они понимают, что ее не выполнят, а приглашать ветеринарного специалиста на пасеку не очень приятно в таком случае”, - подчеркнул Владимир Лапа.

По его мнению, на уровне закона должно быть определено, что с/х предприятие должно уведомить органы местного самоуправления о том, что оно обрабатывает поля.

“Предоставлять нужно следующую информацию: я буду обрабатывать поля таким препаратом, таким действующим веществом, такую ​​территорию, расстояние, период, по такому методу (воздушный или трактором). Сейчас норма рамочная и слабо способна достичь цели, которая за ней числилась. Поэтому мы готовим законодательные предложения по дополнительной регламентации: что нужно предоставлять и кому, и если информация предоставляется в органы местного самоуправления, то должна быть обязанность должностных лиц информировать зарегистрированных пчеловодов. Я надеюсь, когда мы изменим эти приказы и инструкции, количество зарегистрированных пасек увеличится”, - подчеркнул Владимир Лапа.

Напомним, в конце мая в Волынской области полиция зафиксировала массовый мор пчел. Позже выяснилось, что под видом пестицидов из ЕС в Украину завезли неизвестные ядохимикаты из Китая.