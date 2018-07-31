У Держпродспоживслужбі назвали причину масового мору бджіл

“Держпродспоживслужба опрацювала понад 80 зразків, і з них у 53% підтверджувалася наявність хімічних речовин. Проблема є і вона комплексна”, — завив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.

Як стверджують у Держпродспоживслужбі, Інструкція щодо утримання бджіл (Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєння бджіл, ухвалена у 2001 році) застаріла. У ній є норми щодо висоти паркану, кольору вуликів і багато інших, які зараз навряд чи відповідають нинішнім реаліям. У організації запевнили, що у даний момент розробляють пропозиції щодо внесення змін до цього документу.

Також, на думку Голови Держпродспоживслужби, потрібно спростити процес отримання дозвільної документації.

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“Зараз є реєстрація пасіки й отримання паспорта. Можна було б обмежитися реєстрацією і веденням реєстру, в якому відзначати дату ветеринарних оглядів. І тоді не треба цей папірець, а в публічному реєстрі усі зможуть бачити інформацію про пасіку. Я про це згадую, тому що більшість пасік — незареєстровані. У нас ускладнені бюрократичні процедури, тож коли пасічники дивляться на інструкцію, вони розуміють що її не виконають, а запрошувати ветеринарного спеціаліста на пасіку не дуже приємно в такому разі”, — наголосив Володимир Лапа.

За його переконання, на рівні закону має бути визначено, що с/г підприємство повинно повідомити органи місцевого самоврядування про те, що воно обробляє поля.

“Надавати потрібно таку інформацію: я буду обробляти поля таким препаратом, такою діючою речовиною, таку територію, відстань, період, за таким методом (повітряний чи трактором). Зараз норма рамкова і слабо здатна досягти цілі, яка за нею була. Тому ми готуємо законодавчі пропозиції щодо більш детальної регламентації: що треба надавати й кому, і якщо інформація надається в органи місцевого самоврядування, то повинен бути обов’язок посадових осіб інформувати зареєстрованих бджолярів. Я сподіваюся, коли ми змінимо ці накази та інструкцію, кількість зареєстрованих пасік збільшиться”, — підкреслив Володимир Лапа.

Нагадаємо, наприкінці травня у Волинській області поліція зафіксувала масовий мор бджіл. Пізніше з'ясувалося, що під видом пестицидів з ЄС до України завезли невідомі отрутохімікати з Китаю.