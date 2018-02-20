В Госказначействе рассказали, грозит ли Украине дефолт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Государственной казначейской службе заверили украинцев в том, что дефолта не будет. Соответствующее заявление сделала во время публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает корреспондент УНН.
"Дефолта не будет. Мы проводим платежи в пределах бюджетной росписи", - подчеркнула она.
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Как сообщал УНН, по данным Госказначейства, государственный гарантированный долг Украины достигает уже 2 триллиона 100 млрд гривен.