У Держказначействі розповіли, чи загрожує Україні дефолт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Державній казначейській службі запевнили українців у тому, що дефолту не буде. Відповідну заяву зробила під час публічного звіту голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз, передає кореспондент УНН.
“Дефолту не буде. Ми проводимо платежі у межах бюджетного розпису”, — наголосила вона.
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Як повідомляв УНН, за даними Держказначейства, державний гарантований борг України сягає вже 2 трильйони 100 млрд гривень.