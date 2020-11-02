В Ггеокадастре заявили о необратимости открытия рынка земли несмотря на решение КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Несмотря на решение Конституционного суда по законопроекту об открытии рынка земли, ВРУ, Президент и правительство будут восстанавливать принятие соответствующих законодательных актов. Об этом заявил на брифинге глава Госгеокадастра Роман Лещенко, передает корреспондент УНН.
"Я хочу всем оппонентам и критикам отметить, что этот процесс необратим. Даже если будет отменена земельная реформа, ВРУ и Президент и правительство все равно будут двигать вопрос восстановления принятия соответствующих законодательных актов. А также будет осуществлено все необходимое, чтобы с нового года мы запустили геопортал национальной инфраструктуры геопространственных данных и дали всю информацию о владельцах всех полезных ископаемых и земель в Украине. Мы все равно будем это делать", - сказал Лещенко.
Напомним, как заявил Лещенко, если Конституционный Суд определяет законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения неконституционным, Госгеокадастр продолжит передачу земель ОТО.