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У Держгеокадастрі розповіли, що робитимуть у разі визнання неконституційним закону про ринок землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Якщо Конституційний Суд визначає законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення неконституційним, Держгеокадастр продовжить передачу земель ОТГ. Про це заявив на брифінгу голова Держгеокадастру Роман Лещенко, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на запитання, що буде робити Держгеокадастр, якщо КСУ визначає невідповідність земельного закону Конституції, Лещенко відповів: "Держгеокадастр продовжує працювати у штатному режимі. Цей відповідний закон стосується обігу земель сільськогосподарського призначення. Ми виконуємо функцію першу у частині реалізації передачі земель громадам".

За його словами, відомство буде виконувати указ Президента.

"І ми новоствореним ОТГ передамо право розпорядження землями с/г призначення. Я до кінця року відконтролюю і забезпечу передачу земель громадам", - додав Лещенко.

Нагадаємо, як заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, КСУ із порушенням процедур змінив порядок денний і сьогодні розглядатиме справу за поданням 46 нардепів, яка стосується тлумачення по землі.

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