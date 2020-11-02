Стефанчук: КСУ змінив порядок денний, сьогодні розглядатиме тлумачення по землі

“Доводжу до вашого відома, що об 11:00 сьогодні були скасовані загальні збори суддів. І був з порушенням всіх процедур змінений порядок денний роботи КСУ. Станом о 12:00 почнеться пленарне засідання Великої палати КСУ де буде продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 нардепів щодо офіційного тлумачення положень першого речення ч.1. ст. 13, ч.1. ст.14 Конституції України. Це, що стосується тлумачення по землі”, — сказав Стефанчук.

За його словами, потрібно шукати вихід з цієї ситуації.

Нагадаємо, у вересні Конституційний суд відклав розгляд подання народних депутатів щодо конституційності закону, що відкриває ринок землі.