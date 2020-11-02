Стефанчук: КСУ изменил повестку дня, сегодня будет рассматривать толкование по земле
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Конституционный Суд Украины с нарушением процедур изменил повестку дня и сегодня будет рассматривать дело по представлению 46 нардепов, которая касается толкования по земле. Об этом заявил на заседании согласительного совета первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
“Довожу до вашего сведения, что в 11:00 сегодня были отменены общее собрание судей. И был с нарушением всех процедур изменен порядок дня работы КСУ. По состоянию в 12:00 начнется пленарное заседание Палаты КСУ где будет продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 нардепов относительно официального толкования положений первого предложения ч.1. ст. 13 ч.1. ст.14 Конституции Украины. Это, что касается толкования по земле”, — сказал Стефанчук.
По его словам, нужно искать выход из этой ситуации.
Напомним, в сентябре Конституционный суд отложил рассмотрение представления народных депутатов относительно конституционности закона, открывающего рынок земли.