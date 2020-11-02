В Госгеокадастре рассказали, что будут делать в случае признания неконституционным закона о рынке земли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Если Конституционный Суд определяет законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения неконституционным, Госгеокадастр продолжит передачу земель ОТГ. Об этом заявил на брифинге глава Госгеокадастра Роман Лещенко, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, что будет делать Госгеокадастр, если КСУ определяет несоответствие земельного закона Конституции, Лещенко ответил: "Госгеокадастр продолжает работать в штатном режиме. Этот соответствующий закон касается оборота земель сельскохозяйственного назначения. Мы выполняем функцию первую в части реализации передачи земель общинам".
По его словам, ведомство будет выполнять указ Президента.
"И мы вновь ОТГ передадим право распоряжения землями с/х назначения. Я до конца года проконтролирую и обеспечу передачу земель общинам", - добавил Лещенко.
Напомним, как заявил первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, КСУ с нарушением процедур изменил повестку дня и сегодня будет рассматривать дело по представлению 46 нардепов, которое касается толкования по земле.