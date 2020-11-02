У Держгеокадастрі заявили про незворотність відкриття ринку землі попри рішення КСУ

"Я хочу всім опонентам і критикам зазначити, що цей процес незворотній. Навіть якщо буде скасована земельна реформа, ВРУ і Президент і уряд все рівно будуть рухати питання відновлення прийняття відповідних законодавчих актів. А також буде здійснено все необхідне, щоб з нового року ми запустили геопортал національної інфраструктури геопросторових даних і дали всю інформацію про власників всіх корисних копалин і земель в Україні. Ми все рівно будемо це робити", - сказав Лещенко.

Нагадаємо, як заявив Лещенко, якщо Конституційний Суд визначає законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення неконституційним, Держгеокадастр продовжить передачу земель ОТГ.