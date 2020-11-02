У Держгеокадастрі заявили про незворотність відкриття ринку землі попри рішення КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Попри рішення Конституційного суду щодо законопроекту про відкриття ринку землі, ВРУ, Президент та уряд будуть відновлювати прийняття відповідних законодавчих актів. Про це заявив на брифінгу голова Держгеокадастру Роман Лещенко, передає кореспондент УНН.
"Я хочу всім опонентам і критикам зазначити, що цей процес незворотній. Навіть якщо буде скасована земельна реформа, ВРУ і Президент і уряд все рівно будуть рухати питання відновлення прийняття відповідних законодавчих актів. А також буде здійснено все необхідне, щоб з нового року ми запустили геопортал національної інфраструктури геопросторових даних і дали всю інформацію про власників всіх корисних копалин і земель в Україні. Ми все рівно будемо це робити", - сказав Лещенко.
Нагадаємо, як заявив Лещенко, якщо Конституційний Суд визначає законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення неконституційним, Держгеокадастр продовжить передачу земель ОТГ.