В Госэкоинспекции рассказали, куда потратили почти 150 млн грн бюджетных средств

Ведомство освоило 148 млн 500 тыс. грн, что составило 98,7% от запланированных расходов.

При этом большая часть из этих средств была потрачена на оплату труда - 110 млн грн. Командировки работников Госэкоинспекции украинцам в прошлом году обошлось в 732 тыс. грн, в то время как на исследования, разработку и отдельные мероприятия развития по реализации государственных и региональных программ было потрачено всего 20 тыс. грн.

Также добавим, что в течение 2016 года Госэкоинспекцией было закуплено "предметов, материалов, оборудования и инвентаря" более чем на 1 млн грн.

Интересен и тот факт, что почти 5 млн грн Госэкоинспекция потратила на "текущие расходы". При этом, о каких именно расходах идет речь, в документе не указано.

В общем, проведенные в 2016 году Госэкоинспекцией расходы выглядят следующим образом:

- Оплата труда - 110 088,0 тыс. грн;

- Начисления на оплату труда - 23 734,0 тыс. грн;

- Предметы, материалы, оборудование и инвентарь - 1 022,5 тыс. грн;

- Оплата услуг (кроме коммунальных) - 3 042,7 тыс. грн;

- Расходы на командировки - 731,9 тыс. грн;

- Оплата коммунальных услуг и энергоносителей - 4 978,2 тыс. грн;

- Исследования и разработки, отдельные мероприятия развития по реализации государственных (региональных) программ - 20,1 тыс. грн .;

- Текущие расходы - 4905,2 тыс. грн.

Добавим, что в этом году работа Госэкоинспекции украинцам обойдется в 242 млн 500 тыс. грн, что на 61% больше, чем в 2016 году.

Напомним, в то же время уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на утилизацию опасных отходов. К примеру, Черниговская область уже три года не может получить средства от Минприроды на утилизацию 300 тонн опасных агрохимикатов.

Херсонская область не получила средств на утилизацию опасных отходов. По данным местных властей, ситуация в регионе уже критическая .

Как сообщал УНН, Омбудсмен открыл производство против Минприроды за самоустранение от выполнения возложенных обязанностей по контролю за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.