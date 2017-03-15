У Держекоінспекції розповіли, куди витратили майже 150 млн грн бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У 2016 році на роботу Держекоінспекції із державного бюджету було виділено 150 млн 500 тис. грн. Про це йдеться у публічному звіті Держекоінспекції за 2016 рік, передає УНН.
Відомство освоїло 148 млн 500 тис. грн, що становило 98,7% від запланованих видатків.
При цьому більша частина з цих коштів була витрачена на оплату праці – 110 млн грн. Відрядження працівників Держекоінспекції українцям торік обійшлося у 732 тис. грн, у той час як на дослідження, розробку та окремі заходи розвитку по реалізації державних і регіональних програм було витрачено всього 20 тис. грн.
Також додамо, що протягом 2016 року Держекоінспекцією було закуплено "предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря" на понад 1 млн грн.
Цікавим є і той факт, що майже 5 млн грн Держекоінспекція витратила на "інші поточні видатки". При цьому, про які саме витрати йде мова, у документі не зазначено.
Загалом, проведені у 2016 році Держекоінспекцією видатки виглядають таким чином:
– оплата праці – 110 088,0 тис. грн;
– нарахування на оплату праці – 23 734,0 тис. грн;
– предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 022,5 тис. грн;
– оплата послуг (крім комунальних) – 3 042,7 тис. грн;
– видатки на відрядження – 731,9 тис. грн;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4 978,2 тис. грн;
– дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 20,1 тис. грн.;
– інші поточні видатки – 4905,2 тис. грн.
Додамо, що цього року робота Держекоінспекції українцям обійдеться у 242 млн 500 тис. грн, що на 61% більше, ніж у 2016 році.
Нагадаємо, в той же час вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на утилізацію небезпечних відходів. До прикладу, Чернігівщина вже три роки не може отримати кошти від Мінприроди на утилізацію 300 тонн небезпечних агрохімікатів.
Херсонська область також не отримала коштів на утилізацію небезпечних відходів. За даними місцевої влади, ситуація в регіоні вже критична.
Як повідомляв УНН, Омбудсмен відкрив провадження проти Мінприроди за самоусунення від виконання покладених обов’язків щодо контролю за рівнем забруднення атмосферного повітря.