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В Госдуму внесли проект заявления о “признании геноцида русских в Украине”

Киев • УНН

 • 314328 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Фракция ЛДПР (Либерально-демократическая партия россии) внесла в Госдуму рф проект заявления о якобы “признании геноцида русских в Украине”. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты, пишет УНН.

В Госдуму внесли проект заявления о “признании геноцида русских в Украине”

Цитата

"Депутаты Государственной думы утверждают, что Украина на протяжении восьми лет совершает преступление геноцида в отношении русского населения, проживающего на территориях “Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", — говорится в документе.

Напомним

российские оккупационные войска незаконно вторглись на территорию суверенного государства Украина и начали бомбить мирное население в разных регионах страны 24 февраля, в 04:40 утра.

Свои преступления кремлевские власти аргументировали “расположением украинских войск на территориях роддомов, больниц, детских садов и жилых кварталов”.

В результате Международный суд ООН 16 марта, вынес решение по делу "Украина против россии", постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране.

Однако Кремль посчитал данное решение “несправедливым”, а представители Москвы не явились на слушания в Международном суде в Гааге по иску Киева.

После освобождения Украинскими воинами территории Киевской области стало известно о зверских преступлениях рашистов в отношении мирного населения. Об этом свидетельствовали изуродованные трупы мужчин, женщин и детей. У большинства из них, включая детей, были связаны руки, а на телах изнасилованных женщин была выжжена свастика.

Фотографии, подтверждающие преступления рашистов, разлетелись по всему миру и повергли в шок лидеров других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто причастен к этому зверству, ответит за содеянное и понесет наказание.

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