У Держдуму внесли проект заяви про "визнання геноциду росіян в Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Фракція ЛДПР (Ліберально-демократична партія росії) внесла до Держдуми рф проект заяви про нібито "визнання геноциду росіян в Україні". Відповідний документ опубліковано в електронній базі нижньої палати, пише УНН.
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"Депутати Державної Думи стверджують, що Україна протягом восьми років скоює злочин геноциду щодо російського населення, яке проживає на територіях “Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки", — йдеться в документі.
Нагадаємо
Російські окупаційні війська незаконно вторглися на територію суверенної держави Україна і почали бомбити мирне населення в різних регіонах країни 24 лютого, о 04:40 ранку.
Свої злочини кремлівська влада аргументувала "розташуванням українських військ на територіях пологових будинків, лікарень, дитячих садків і житлових кварталів".
В результаті Міжнародний суд ООН 16 березня виніс рішення у справі "Україна проти Росії", постановивши, що рф повинна негайно припинити військові дії в країні.
Однак Кремль порахував дане рішення "несправедливим", а представники Москви не з'явилися на слухання в Міжнародному суді в Гаазі за позовом Києва.
Після звільнення українськими воїнами території Київської області стало відомо про звірячі злочини рашистів щодо мирного населення. Про це свідчать понівечені трупи чоловіків, жінок і дітей. У більшості з них, включаючи дітей, були пов'язані руки, а на тілах згвалтованих жінок була випалена свастика.
Фотографії, що підтверджують злочини рашистів, розлетілися по всьому світу і шокували лідерів інших країн.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто причетний до цього звірства, відповість за скоєне і понесе покарання.