В Госдепе США путина обвинили в провоцировании глобального продовольственного кризиса

Цитата

“Факты понятны. Путинская война не дает зерну уехать из Украины. Непрерывная бомбардировка украинских городов и критической инфраструктуры является непосредственной причиной возникновения одного из самых быстрорастущих гуманитарных кризисов за последние десятилетия”, - заявила она.

Детали

Как сообщила Шерман, россия заблокировала 94 судов, которые должны были доставить продовольственные товары на мировой рынок. Еще минимум по трем гражданским грузовым кораблям нанесли удар, добавила она.

По данным Госдепа, Черноморский регион отвечает за 75% мирового экспорта подсолнечного масла, 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта зерна.

Дополнение

Президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса считает, что война рф против Украины, если ее не остановить сейчас, может привести к глобальному продовольственному кризису и голоду. Самые серьезные последствия будут ощутимы в 2023 году.



