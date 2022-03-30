У Держдепі США путіна звинуватили у провокуванні глобальної продовольчої кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман під час виступу в ООН заявила, що президент рф володимир путін відповідальний за виникнення глобальної продовольчої кризи. Вона додала, що наразі країна-агресор заблокувала 94 суден з продовольчими товарами, повідомляє кореспондент УНН.
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“Факти зрозумілі. Путінська війна не дає зерну виїхати з України. Безперервне бомбардування українських міст та критичної інфраструктури є безпосередньою причиною виникнення однієї з найбільш швидкозростаючих гуманітарних криз за останні десятиліття”, - заявила вона.
Деталі
Як повідомила Шерман, росія заблокувала 94 суден, що мали доставити продовольчі товари на світовий ринок. Ще мінімум по трьох цивільних вантажних кораблях завдали удару, додала вона.
За даними Держдепу, Чорноморський регіон відповідає за 75% світового експорту соняшникової олії, 30% світового експорту пшениці, 20% світового експорту зерна.
Доповнення
Президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса вважає, що війна рф проти України, якщо її не зупинити зараз, може призвести до глобальної продовольчої кризи і голоду. Найсерйозніші наслідки буде відчутно у 2023 році.