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В Госдепартаменте подтвердили, что США проведут переговоры с Россией по ядерным инспекциям

В Госдепартаменте подтвердили, что США проведут переговоры с Россией по ядерным инспекциям

Киев • УНН

 • 237762 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил во вторник уведомление о том, что США и Россия договорились о проведении переговоров по ядерным вооружениям.

Об этом информирует УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Нед Прайс на брифинге сообщил, что Вашингтон и Москва достигли соглашения о переговорах по возобновлению инспекций ядерных объектов в соответствии с договором СНВ-3. Представитель США не уточнил, когда и где состоятся переговоры.

Цитата

“Мы договорились, что двусторонняя консультативная комиссия соберется в ближайшее время в соответствии с условиями СНВ-3. Сведения о работе комиссии конфиденциальны, однако мы надеемся на конструктивное заседание”, - заявил Прайс.

РосСМИ сообщили во вторник, что Россия и США обсуждают проведение переговоров по стратегическим ядерным вооружениям – впервые с тех пор, как Россия начала военное вторжение в Украину 24 февраля.

Сообщается, что переговоры могут состояться на Ближнем Востоке, отметив, что Москва больше не считает Швейцарию, где подобные встречи проводились раньше, достаточно нейтральной после того, как она ввела санкции против России в связи с Украиной.

Ранее

Как сообщал УНН, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан провел конфиденциальные переговоры с российскими чиновниками. Переговоры были направлены на снижение риска более масштабной войны из-за российского вторжения в Украину.

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