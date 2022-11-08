У Держдепартаменті підтвердили, що США проведуть переговори з Росією щодо ядерних інспекцій

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Нед Прайс під час брифінгу повідомив, що Вашингтон та Москва досягли угоди про переговори щодо відновлення інспекцій ядерних об'єктів відповідно до договору СНО-3. Представник США не уточнив, коли та де відбудуться переговори.

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“Ми домовилися, що двостороння консультативна комісія збереться найближчим часом, відповідно до умов СНО-3. Відомості про роботу комісії є конфіденційними, проте ми сподіваємось на конструктивне засідання”, - заявив Прайс.

РосЗМІ повідомили у вівторок, що Росія та США обговорюють проведення переговорів щодо стратегічних ядерних озброєнь – вперше з того часу, як Росія розпочала військове вторгнення в Україну 24 лютого.

Повідомляється, що переговори можуть відбутися на Близькому Сході, зазначивши, що Москва більше не вважає Швейцарію, де такі зустрічі проводилися раніше, досить нейтральною після того, як вона ввела санкції проти Росії у зв'язку з Україною.

Раніше

Як повідомляв УНН, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван провів конфіденційні переговори з російськими високопосадовцями. Переговори були спрямовані на зниження ризику масштабнішої війни через російське вторгнення в Україну.