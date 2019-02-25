В Государственном космическом агентстве объяснили, почему украинцы не летают в космос

"В связи с большой стоимостью пилотируемых полетов на иностранных космических кораблях, отсутствием отечественных пилотируемых космических аппаратов, подготовка космонавтов в Украине не проводится", - сообщили в агентстве.



Так отметили, что космонавтов готовят страны, которые имеют программы пилотируемых полетов. Это - РФ, США, КНР.



"Космонавты европейских стран, Японии, Израиля и других стран осуществляют полеты на кораблях РФ, США", - пояснили специалисты.



Как сообщал УНН, Украина в 2018 году не осуществила пуски космических аппаратов из-за нехватки средств.



Как сообщал УНН, Украина может до 2022 года запустить четыре космических аппарата.