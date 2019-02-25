У Державному космічному агентстві пояснили, чому українці не літають у космос
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У зв'язку з великою вартістю пілотованих польотів на іноземних космічних кораблях, відсутністю вітчизняних пілотованих космічних апаратів, підготовка космонавтів в Україні не проводиться. Про це УНН повідомили у Державному космічному агентстві України у відповідь на інформаційний запит.
"У зв'язку з великою вартістю пілотованих польотів на іноземних космічних кораблях, відсутністю вітчизняних пілотованих космічних апаратів, підготовка космонавтів в Україні не проводиться", - повідомили у агентстві.
Так зазначили, що космонавтів готують країни, які мають програми пілотованих польотів. Це - РФ, США, КНР.
"Космонавти європейських країн, Японії, Ізраїлю та інших країн здійснюють польоти на кораблях РФ, США", - пояснили фахівці.
Як повідомляв УНН, Україна 2018 року не здійснила пуски космічних апаратів через нестачу коштів.
Як повідомляв УНН, Україна може до 2022 року запустити чотири космічні апарати.