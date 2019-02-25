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У Державному космічному агентстві пояснили, чому українці не літають у космос

У Державному космічному агентстві пояснили, чому українці не літають у космос

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У зв'язку з великою вартістю пілотованих польотів на іноземних космічних кораблях, відсутністю вітчизняних пілотованих космічних апаратів, підготовка космонавтів в Україні не проводиться. Про це УНН повідомили у Державному космічному агентстві України у відповідь на інформаційний запит.

"У зв'язку з великою вартістю пілотованих польотів на іноземних космічних кораблях, відсутністю вітчизняних пілотованих космічних апаратів, підготовка космонавтів в Україні не проводиться", - повідомили у агентстві.

Так зазначили, що космонавтів готують країни, які мають програми пілотованих польотів. Це - РФ, США, КНР.

"Космонавти європейських країн, Японії, Ізраїлю та інших країн здійснюють польоти на кораблях РФ, США", - пояснили фахівці.

Як повідомляв УНН, Україна 2018 року не здійснила пуски космічних апаратів через нестачу коштів

Як повідомляв УНН, Україна може до 2022 року запустити чотири космічні апарати.

Українські Національні Новини

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