У Державному космічному агентстві пояснили, чому українці не літають у космос

"У зв'язку з великою вартістю пілотованих польотів на іноземних космічних кораблях, відсутністю вітчизняних пілотованих космічних апаратів, підготовка космонавтів в Україні не проводиться", - повідомили у агентстві.



Так зазначили, що космонавтів готують країни, які мають програми пілотованих польотів. Це - РФ, США, КНР.



"Космонавти європейських країн, Японії, Ізраїлю та інших країн здійснюють польоти на кораблях РФ, США", - пояснили фахівці.



Як повідомляв УНН, Україна 2018 року не здійснила пуски космічних апаратів через нестачу коштів.



Як повідомляв УНН, Україна може до 2022 року запустити чотири космічні апарати.