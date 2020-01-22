В государственных цирках Украины до сих пор находится более 300 животных

"На сегодня в государственных цирковых предприятиях находятся 317 животных (в том числе 96 животных, которые находятся на балансе ГП "Национальный цирк Украины")", - говорится в ответе.

В ответе на запрос отметили, что приказом Министерства культуры Украины от 29 октября 2019 № 834 создана рабочая группа по выработке предложений по решению проблемных вопросов, связанных с передачей животных, находящихся на балансе государственных цирковых предприятий, в учреждения природно-заповедного фонда, реабилитационных центров, приютов и тому подобное.

Так, на сегодня рабочая группа прорабатывает вопрос механизмов по передаче животных, находящихся на балансе Национального цирка Украины, на содержание к местам реабилитации.

"ГП "Национальный цирк Украины" было поручено проработать перечень учреждений, которые смогут принять на содержание животных и провести предварительную работу с указанными учреждениями с целью уточнения видов животных, которые эти заведения могут принять, их количество, вероятных сроков и механизмов передачи", - отмечается в ответе.

Напомним, все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в своих представлениях.