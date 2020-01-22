У державних цирках України досі перебуває більше 300 тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На сьогодні в державних цирках України досі перебуває понад 300 тварин. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповіді на запит в Міністерстві культури, молоді та спорту України.
“На сьогодні в державних циркових підприємствах перебувають 317 тварин (в тому числі 96 тварин, які перебувають на балансі ДП „Національний цирк України“)”, — йдеться у відповіді.
У відповіді на запит зазначили, що наказом Міністерства культури України від 29 жовтня 2019 року № 834 створено робочу групу з вироблення пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з передачею тварин, які перебувають на балансі державних циркових підприємств, до установ природно-заповідного фонду, реабілітаційних центрів, притулків тощо.
Так, на сьогодні робоча група опрацьовує питання правових механізмів щодо передачі тварин, які перебувають на балансі Національного цирку України, на утримання до місць реабілітації.
“ДП „Національний цирк України“ було доручено опрацювати перелік закладів, що зможуть прийняти на утримання тварин та провести попередню роботу із зазначеними закладами з метою уточнення видів тварин, які ці заклади можуть прийняти, їх кількість, ймовірних строків та механізмів передавання”, — зазначається у відповіді.
Нагадаємо, всі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин у своїх виставах.