В государственных банках появятся независимые наблюдательные советы - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Принятый Верховной Радой за основу и в целом Закон "относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине" обеспечит соответствие корпоративного управления в государственных банках международным стандартам. В частности, будет введен обязательный институт независимых наблюдательных советов для государственных банков. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
“Этот закон будет гарантировать реализацию стратегии развития государственных банков и одновременно обеспечит соответствие корпоративного управления в государственных банках международным стандартам. Это сделает государственные банки конкурентоспособными по отношению к частным финансовым институтам”, — отметил Смолий.
В Нацбанке отметили, что принятый сегодня законопроект № 8331-д осуществляет коренной пересмотр принципов и механизмов корпоративного управления государственными банками: будет введен обязательный институт независимых наблюдательных советов для государственных банков. Это обеспечит изолированность от политического влияния системы управления деятельностью государственных банков, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности государственных банков.
Государственные банки ждут следующие нововведения:
-
- В каждом государственном банке будет наблюдательный совет, состоящий из девяти членов.
-
- Из них шесть членов — независимые, а три — представители государства от Президента, Кабинета Министров и Верховной Рады.
-
- Определен перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены наблюдательного совета и представители государства.
-
- Претенденты на эти должности определяются путем конкурсного отбора.
-
- Акционер не имеет права принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.
-
- Члены наблюдательного совета будут выполнять свои функции на платной основе.
-
- Срок полномочий членов наблюдательного совета — три года.
-
- Предусмотрена уголовная ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц государственного банка.
-
Напомним, Верховная Рада ограничила размер максимальной процентной ставки по кредиту.