У державних банках з'являться незалежні наглядові ради - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Прийнятий Верховною Радою за основу та в цілому Закон “щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні” забезпечить відповідність корпоративного управління в державних банках міжнародним стандартам. Зокрема, буде запроваджено обов’язковий інститут незалежних наглядових рад для державних банків. Про це сказав голова НБУ Яків Смолій, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
"Цей Закон гарантуватиме реалізацію стратегії розвитку державних банків та одночасно забезпечить відповідність корпоративного управління в державних банках міжнародним стандартам. Це зробить державні банки конкурентоздатними по відношенню до приватних фінансових інститутів",- зауважив Смолій.
У Нацбанку зазначили, що ухвалений сьогодні законопроект № 8331-д здійснює докорінний перегляд принципів та механізмів корпоративного управління державними банками: буде запроваджено обов’язковий інститут незалежних наглядових рад для державних банків. Це забезпечить ізольованість від політичного впливу системи управління діяльністю державних банків, а також сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та ефективності діяльності державних банків.
На державні банки чекають такі нововведення:
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- Кожний державний банк матиме наглядову раду, що складатиметься з дев’яти членів.
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- Із них шість членів — незалежні, а три — представники держави від Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради.
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- Визначений перелік критеріїв, яким повинні відповідати незалежні члени наглядової ради та представники держави.
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- Претенденти на ці посади визначаються шляхом конкурсного відбору.
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- Акціонер не має права приймати рішення щодо питань, які належать до компетенції наглядової ради.
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- Члени наглядової ради виконуватимуть свої функції на платній основі.
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- Строк повноважень членів наглядової ради — три роки.
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- Передбачена кримінальна відповідальність за незаконне втручання в діяльність посадових осіб державного банку.
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Нагадаємо, Верховна Рада обмежила розмір максимальної відсоткової ставки за кредитом.