У державних банках з'являться незалежні наглядові ради - НБУ

"Цей Закон гарантуватиме реалізацію стратегії розвитку державних банків та одночасно забезпечить відповідність корпоративного управління в державних банках міжнародним стандартам. Це зробить державні банки конкурентоздатними по відношенню до приватних фінансових інститутів",- зауважив Смолій.

У Нацбанку зазначили, що ухвалений сьогодні законопроект № 8331-д здійснює докорінний перегляд принципів та механізмів корпоративного управління державними банками: буде запроваджено обов’язковий інститут незалежних наглядових рад для державних банків. Це забезпечить ізольованість від політичного впливу системи управління діяльністю державних банків, а також сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та ефективності діяльності державних банків.

На державні банки чекають такі нововведення:



Кожний державний банк матиме наглядову раду, що складатиметься з дев’яти членів.



Із них шість членів — незалежні, а три — представники держави від Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради.



Визначений перелік критеріїв, яким повинні відповідати незалежні члени наглядової ради та представники держави.



Претенденти на ці посади визначаються шляхом конкурсного відбору.



Акціонер не має права приймати рішення щодо питань, які належать до компетенції наглядової ради.



Члени наглядової ради виконуватимуть свої функції на платній основі.



Строк повноважень членів наглядової ради — три роки.



Передбачена кримінальна відповідальність за незаконне втручання в діяльність посадових осіб державного банку.



Нагадаємо, Верховна Рада обмежила розмір максимальної відсоткової ставки за кредитом.