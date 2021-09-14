Экс-министр соцполитики о заявлении Шмыгаля по пенсиям за счет государства: в бюджете нет таких средств, Пенсионный фонд в долгах

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"У Шмыгаля нужно спросить, где они собираются брать такие средства, это сотни миллиардов гривен. У меня такое складывается впечатление, что они другого способа, чем печатные станки, не знают, или заимствования. Потому что вы видите, что экономика не генерирует достаточных средств для выполнения всех их прихотей: большое строительство, миллиард деревьев высаживать, президентский университет строить. Берем Пенсионный фонд, за прошлый год они не вернули в казначейство 13 млрд и за 8 месяцев этого года еще 13 млрд гривен, считайте: это уже один миллион долларов невозвращенной казначейской ссуды. Это еще к тому, что у них есть государственная дотация, они ее увеличили до 200 млрд, 300 млн по зарплате медикам, 1,5 млрд невыплата денежного довольствия военнослужащим, 12 млрд долг по субсидиям и т.д. Поэтому, где будут брать средства, для меня непонятно, или будут снова печатать, или увеличивать долги, что приведет к коллапсу", - объясняет Рева.

Добавим

По данным пресс-службы ПФУ, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2021 годсоставили 330,0 млрд гривен, расходы - 342,9 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 12,9 млрд гривен.

Контекст

Напомним, в пенсионной системе Украины изменения. Граждане, которые были трудоустроены неофициально и недобрали необходимый стаж работы, не смогут претендовать на пенсию, если в срочном порядке не изменить некоторые нормы законодательства. Также с 2023 года власти планируют ввести накопительные пенсии, такая система даст возможность конвертировать трудовой стаж в реальные деньги.

Подробнее читайте в материале: Новая пенсионная система: почему полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий