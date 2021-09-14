Ексміністр соцполітики про заяву Шмигаля щодо пенсій за рахунок держави: у бюджеті немає таких коштів, Пенсійний фонд в боргах

Цитата:

“У Шмигаля потрібно запитати, де вони збираються брати такі кошти, це сотні мільярдів гривень. У мене таке складається враження, що вони іншого способу, ніж друкарські верстати, не знають, або запозичення. Тому що ви бачите, що економіка не генерує достатніх коштів для виконання всіх їхніх забаганок: велике будівництво, мільярд дерев висаджувати, президентський університет будувати. Беремо Пенсійний фонд, за минулий рік вони не повернули до казначейства 13 млрд і за 8 місяців цього року ще 13 мільярдів гривень, рахуйте: це вже один мільйон доларів неповернутої казначейської позички. Це ще до того, що у них є державна дотація, вони її збільшили до 200 мільярдів, 300 млн по зарплаті медикам, 1,5 млрд невиплата грошового забезпечення військовослужбовцям, 12 млрд борг по субсидіях і т.д. Тому, де будуть брати кошти, для мене незрозуміло, або будуть знову друкувати, або збільшувати борги, що призведе до колапсу”, - пояснює Рева.

Додамо

За даними пресслужби ПФУ, доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2021 року становили 330,0 млрд гривень, витрати - 342,9 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду досяг 12,9 млрд гривень.

Контекст

Нагадаємо, у пенсійній системі України зміни. Громадяни, які були працевлаштовані неофіційно і недобрали необхідний стаж роботи, не зможуть претендувати на пенсію, якщо в терміновому порядку не змінити деякі норми законодавства. Також з 2023 роки влада планує ввести накопичувальні пенсії, така система дасть можливість конвертувати трудовий стаж в реальні гроші.

Детальніше читайте в матеріалі: Нова пенсійна система: чому півмільйона українців можуть залишитися без пенсій