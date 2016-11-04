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15 марта, 19:03 • 115170 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166520 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130374 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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У Департамента спецрасследований не отнимут дела в отношении Клюевых, Е.Лукаш и эпизоды по Межигорью

У Департамента спецрасследований не отнимут дела в отношении Клюевых, Е.Лукаш и эпизоды по Межигорью

Киев • УНН

 • 9041 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, какие дела они не будут передавать новому Управлению по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, которое будет расследовать "Большое уголовное дело" в отношении В.Януковича и его ближайшего окружения. Об этом он сегодня сказал журналистам, передает корреспондент УНН.

По словам С.Горбатюка, в Департаменте спецрасследований остаются эпизоды в деле Межигорья, а передается только та часть, которая касается В.Януковича, дело в отношении Андрея и Сергея Клюевых, дело по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, дело в отношении экс-министра агрополитики Николая Присяжнюка.

Также, отметил он, их департамент продолжит расследование злоупотреблений в системе Высшего хозяйственного суда, а именно в отношении бывшего председателя суда и его заместителя.

"И еще ряд производств возможно меньшего уровня высокопоставленных лиц, но не менее важных", - добавил он.

По его словам, у Департамента "есть еще ряд производств по злоупотреблениям в системе министерства юстиции, злоупотреблениях в системе министерства агрополитики в отношении Николая Присяжнюка".

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