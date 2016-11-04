У Департамента спецрасследований не отнимут дела в отношении Клюевых, Е.Лукаш и эпизоды по Межигорью

По словам С.Горбатюка, в Департаменте спецрасследований остаются эпизоды в деле Межигорья, а передается только та часть, которая касается В.Януковича, дело в отношении Андрея и Сергея Клюевых, дело по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, дело в отношении экс-министра агрополитики Николая Присяжнюка.

Также, отметил он, их департамент продолжит расследование злоупотреблений в системе Высшего хозяйственного суда, а именно в отношении бывшего председателя суда и его заместителя.

"И еще ряд производств возможно меньшего уровня высокопоставленных лиц, но не менее важных", - добавил он.

По его словам, у Департамента "есть еще ряд производств по злоупотреблениям в системе министерства юстиции, злоупотреблениях в системе министерства агрополитики в отношении Николая Присяжнюка".