У Департамента спецрасследований не отнимут дела в отношении Клюевых, Е.Лукаш и эпизоды по Межигорью
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, какие дела они не будут передавать новому Управлению по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, которое будет расследовать "Большое уголовное дело" в отношении В.Януковича и его ближайшего окружения. Об этом он сегодня сказал журналистам, передает корреспондент УНН.
По словам С.Горбатюка, в Департаменте спецрасследований остаются эпизоды в деле Межигорья, а передается только та часть, которая касается В.Януковича, дело в отношении Андрея и Сергея Клюевых, дело по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, дело в отношении экс-министра агрополитики Николая Присяжнюка.
Также, отметил он, их департамент продолжит расследование злоупотреблений в системе Высшего хозяйственного суда, а именно в отношении бывшего председателя суда и его заместителя.
"И еще ряд производств возможно меньшего уровня высокопоставленных лиц, но не менее важных", - добавил он.
По его словам, у Департамента "есть еще ряд производств по злоупотреблениям в системе министерства юстиции, злоупотреблениях в системе министерства агрополитики в отношении Николая Присяжнюка".