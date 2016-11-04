У Департамента спецрозслідувань не заберуть справи щодо Клюєвих, О.Лукаш та епізоди по Межигір’ю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк розповів, які справи вони не передаватимуть до нового Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, яке буде розслідувати "Велику кримінальну справу" стосовно В.Януковича та його найближчого оточення. Про це він сьогодні сказав журналістам, передає кореспондент УНН.
За словами С.Горбатюка, у Департаменті спецрозслідувань залишаються епізоди у справі Межигір’я, а передається тільки та частина, що стосується В.Януковича, справа щодо Андрія та Сергія Клюєвих, справа за підозрою колишнього міністра юстиції Олени Лукаш, справа щодо екс-міністра агрополітики Миколи Присяжнюка.
Також, зазначив він, їхній департамент продовжить розслідування щодо зловживань у системі Вищого господарського суду, а саме стосовно колишнього голови суду та його заступника.
“І ще низка проваджень можливо меншого рівня вискокопосадовців, але не менш важливих”, — додав він.
За його словами, у Департаменту “є ще ряд проваджень по зловживаннях у системі міністерства юстиції, зловживаннях у системі міністерства агрополітики стосовно Миколи Присяжнюка”.