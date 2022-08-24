В День Независимости Украину накрыла волна "минирований": где ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня в 31-ю годовщину независимости Украины ряд украинских городов накрыла волна сообщений о заминировании, сообщает УНН.
Детали
В частности, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил в Telegram, что в Ровно поступила информация о взрывчатке на железнодорожном вокзале, старом автовокзале и рынке Сагайдачного.
"Друзья, враг "поздравляет" нас с Днем Независимости Украины серией сообщений о заминировании. В Ровно получили письма о взрывчатке на трех объектах: железнодорожном вокзале, старом автовокзале и рынке Сагайдачного", - написал Коваль.
Позже он отметил, что все три объекта обследованы - взрывчатку не обнаружено.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в Facebook о "заминировании" пяти объектов во Львове.
"Поступила анонимная информация о заминировании 5 объектов по Львову: ж/д вокзал, автовокзал (ул. Стрыйская), ТЦ "Магнус", Винниковский рынок, Краковский рынок", - написал он.
Также в Telegram-каналах сообщали о "выявлении взрывчатки" в Виннице, Хмельницком и Мукачево.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев избегать массовых скоплений на День Независимости, ведь есть высокий риск провокаций со стороны россии.