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В День Независимости Украину накрыла волна "минирований": где ищут взрывчатку

Киев • УНН

 • 157480 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня в 31-ю годовщину независимости Украины ряд украинских городов накрыла волна сообщений о заминировании, сообщает УНН.

В День Независимости Украину накрыла волна "минирований": где ищут взрывчатку

Детали

В частности, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил в Telegram, что в Ровно поступила информация о взрывчатке на железнодорожном вокзале, старом автовокзале и рынке Сагайдачного.

"Друзья, враг "поздравляет" нас с Днем Независимости Украины серией сообщений о заминировании. В Ровно получили письма о взрывчатке на трех объектах: железнодорожном вокзале, старом автовокзале и рынке Сагайдачного", - написал Коваль.

Позже он отметил, что все три объекта обследованы - взрывчатку не обнаружено.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в Facebook о "заминировании" пяти объектов во Львове.

"Поступила анонимная информация о заминировании 5 объектов по Львову: ж/д вокзал, автовокзал (ул. Стрыйская), ТЦ "Магнус", Винниковский рынок, Краковский рынок", - написал он.

Также в Telegram-каналах сообщали о "выявлении взрывчатки" в Виннице, Хмельницком и Мукачево.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев избегать массовых скоплений на День Независимости, ведь есть высокий риск провокаций со стороны россии.

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