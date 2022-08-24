У День Незалежності Україну накрила хвиля "мінувань": де шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні у 31-шу річницю незалежності України низку українських міст накрила хвиля повідомлень про замінування, інформує УНН.
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Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив в Telegram, що у Рівному надійшла інформація про вибухівку на залізничному вокзалі, старому автовокзалі та ринку Сагайдачного.
"Друзі, ворог "вітає" нас із Днем Незалежності України серією повідомлень про замінування. У Рівному отримали листи про вибухівку на трьох об‘єктах: залізничному вокзалі, старому автовокзалі та ринку Сагайдачного", - написав Коваль.
Згодом він зазначив, що всі три об‘єкти обстежено - вибухівку не виявили.
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив у Facebook про "замінування" п'яти об'єктів у Львові.
"Поступила анонімна інформація про замінування 5 об'єктів по м. Львову: ж/д вокзал, автовокзал (вул. Стрийська), ТЦ "Магнус", Винниківський ринок, Краківський ринок", - написав він.
Також в Telegram-каналах повідомляли про "виявлення вибухівки" у Вінниці, Хмельницькому та Мукачево.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський закликав українців уникати масових скупчень на День Незалежності, адже є високий ризик провокацій з боку росії.