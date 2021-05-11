В нескольких районах Киева утром образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 11 мая, в некоторых районах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу “стоят” Набережное шоссе и Большая Окружная Дорога. Кроме того, движение затруднено на улице Крещатик и на Владимирском спуске. Также “красные” проспекты: Голосеевский, Вячеслава Черновола, Победы и Степана Бандеры.
Тем временем, на левом берегу заметны несущественные пробки на улице Центральной, Дарницкой площади и бульваре Перова. “Стоит” проспект Романа Шухевича. Осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектом Николая Бажана и на Броварском проспекте.
На мостах Метро и Южном движение затруднено в направлении правого берега.
Добавим
По прогнозу синоптиков, 11 мая в столице ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 20°.