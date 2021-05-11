Дожди и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Половину территории Украины сегодня накроет дождями, местами будет ветрено, температура воздуха днем достигнет местами 26 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 11 мая ожидается переменная облачность. На Левобережье небольшие дожди, в восточной части умеренные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на Левобережье северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°, в восточной части ночью 6-11° тепла, днем 10-15°.
Добавим
Синоптики дали прогноз на май.