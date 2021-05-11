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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 96479 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 148377 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 151759 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 223136 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дожди и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 12283 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Половину территории Украины сегодня накроет дождями, местами будет ветрено, температура воздуха днем достигнет местами 26 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 11 мая ожидается переменная облачность. На Левобережье небольшие дожди, в восточной части умеренные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на Левобережье северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°, в восточной части ночью 6-11° тепла, днем 10-15°.

Добавим

Синоптики дали прогноз на май.

Украинские Национальные Новости

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