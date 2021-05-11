Дощі та до 26° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Пів України сьогодні вкриє дощами, місцями буде вітряно, температура повітря вдень сягатиме подекуди 26 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 11 травня очікується мінлива хмарність. На Лівобережжі невеликі дощі, у східній частині помірні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на Лівобережжі північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°, у східній частині вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°.
Додамо
Синоптики дали прогноз на травень.