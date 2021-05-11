У декількох районах Києва зранку утворилися затори

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 11 травня, у деяких районах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Так, на правому березі "стоять" Набережне шосе і Велика Окружна Дорога. Окрім того, рух ускладнено на вулиці Хрещатик та на Володимирському узвозі. Також "червоні" проспекти: Голосіївський, В'ячеслава Чорновола, Перемоги та Степана Бандери.

Тим часом, на лівому березі помітні несуттєві затори на вулиці Центральній, Дарницькій площі і бульварі Перова. "Стоїть" проспект Романа Шухевича. Ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектом Миколи Бажана і на Броварському проспекті.

На мостах Метро і Південному рух ускладнено в напрямку правого берега.

Додамо

За прогнозом синоптиків, 11 травня в столиці очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 20°.

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