В ГБР опровергли информацию о причастности оперуполномоченного Бюро к стрельбе в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Оперуполномоченный Государственного бюро расследований не причастен к стрельбе у ночного клуба в Херсоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о том, что возле ночного клуба в Днепровском районе Херсона в 22-летнего мужчину из автомобиля стрелял якобы оперуполномоченный Государственного бюро расследований. Государственное бюро расследований сообщает, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Сообщается, относительно личности вероятного стрелка, чье имя назвали представители СМИ, этот человек действительно участвовал в конкурсе на одну из должностей в Государственное бюро расследований, однако не прошел конкурсный отбор.
"Соответственно, указанное лицо не является и никогда не было сотрудником Государственного бюро расследований", - отмечают в ГБР.
Как сообщалось в полиции Херсонской области, события разворачивались на рассвете возле ночного клуба в Днепровском районе Херсона. Вследствие конфликта между двумя компаниями отдыхающих 22-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.