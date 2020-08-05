У ДБР спростували інформацію щодо причетності оперуповноваженого Бюро до стрілянини в Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Оперуповноважений Державного бюро розслідувань не причетний до стрілянини біля нічного клубу в Херсоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"У засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація про те, що біля нічного клубу в Дніпровському районі Херсона у 22-річного чоловіка з автомобіля стріляв нібито оперуповноважений Державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, щодо особистості ймовірного стрільця, чиє ім'я назвали представники ЗМІ, ця особа дійсно брала участь у конкурсі на одну з посад до Державного бюро розслідувань, однак не пройшла конкурсний відбір.
"Відповідно, зазначена особа не є та ніколи не була працівником Державного бюро розслідувань", - наголошують в ДБР.
Як повідомлялося в поліції Херсонської області, події розгорталися на світанку біля нічного клубу у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок конфлікту між двома компаніями відпочивальників 22-річний чоловік отримав вогнепальне поранення ноги. Нині його стан здоров’я задовільний, загрози життю немає.