В ГБР расследуется 23 производства, в которых фигурируют народные депутаты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. На сегодня в производстве следователей центрального аппарата ГБР расследуется 23 дела, в которых проверяются действия народных избранников. Об этом сказала в интервью изданию "Фокус" первый заместитель Директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко, передает корреспондент УНН.
"В данный момент в производстве следователей центрального аппарата ГБР расследуется 23 производства, в которых проверяются действия народных избранников", - сказала Варченко.
По её словам, принятие парламентом законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности в ГБР "очень ждут".
"Сейчас провести негласные следственно-розыскные действия в отношении народного депутата невозможно. Пришел, например, заявитель на встречу с народным депутатом, а тот говорит ему "Ты мне должен передать 100 тыс. долларов за решение в твоих интересах". Мы, правоохранители, сейчас не имеем права ни записать этот разговор, ни провести визуальное наблюдение", - говорит первый замдиректора Бюро.
Она пояснила, что в Законе есть четкая норма: Генеральный прокурор должен сначала обратиться в Верховную Раду и получить разрешение на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.
"Вы представляете это? Приходит Генеральный прокурор в ВР и говорит: "Дайте разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата, образно, Иванова, и еще не мешало бы его прослушать, он взятку собирается брать". Поэтому эта норма на практике и не работает", - добавила она.
Напомним, 30 мая следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по четвертому заявлению экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по обвинению Петра Порошенко в совершении преступлений.