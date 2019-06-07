У ДБР розслідується 23 провадження, в яких фігурують народні депутати

КИЇВ. 7 червня. УНН. На сьогодні в провадженні слідчих центрального апарату ДБР розслідується 23 справи, в яких перевіряються дії народних обранців. Про це сказала в інтерв'ю виданню "Фокус" перший заступник Директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає кореспондент УНН.