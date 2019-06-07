У ДБР розслідується 23 провадження, в яких фігурують народні депутати
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На сьогодні в провадженні слідчих центрального апарату ДБР розслідується 23 справи, в яких перевіряються дії народних обранців. Про це сказала в інтерв'ю виданню "Фокус" перший заступник Директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає кореспондент УНН.
"В даний момент в провадженні слідчих центрального апарату ДБР розслідується 23 провадження, в яких перевіряються дії народних обранців", - сказала Варченко.
За її словами, прийняття парламентом законопроекту про зняття депутатської недоторканності в ДБР "дуже чекають".
"Зараз провести негласні слідчо-розшукові дії щодо народного депутата неможливо. Прийшов, наприклад, заявник на зустріч з народним депутатом, а той каже йому "Ти мені повинен передати 100 тис. доларів за рішення в твоїх інтересах". Ми, правоохоронці, зараз не маємо права ні записати цю розмову, ні провести візуальне спостереження", - говорить перший заступник директора Бюро.
Вона пояснила, що в Законі є чітка норма: Генеральний прокурор повинен спочатку звернутися до Верховної Ради і отримати дозвіл на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності.
"Ви уявляєте це? Приходить Генеральний прокурор у ВР і каже: "Дайте дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, образно, Іванова, і ще не завадило б його прослухати, він хабар збирається брати". Тому ця норма на практиці і не працює", - додала вона.
Нагадаємо, 30 травня слідчі Державного бюро розслідувань почали кримінальне провадження за четвертою заявою екс-заступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова за звинуваченням Петра Порошенка в скоєнні злочинів.