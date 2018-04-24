В Дании не поддерживают "Северный поток-2"

“Сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы провели встречи с французскими и датскими парламентариями на тему опасности путинского проекта Nord Stream 2 для всей Европы. Датских коллег мы поблагодарили за позицию Дании, которая пока единственная не дала согласие на прохождение через ее территориальные воды путинской трубы. Коллеги из Дании подтвердили свою личную твердую позицию против этого проекта и предложили больше информировать европейских коллег из других партий, чтобы сделать этот вопрос общеевропейским, а не вопросом отдельных стран”, — сообщил он.

Напомним, министр экономики Германии Петер Альтмайер поддержал строительство газопровода “Северный поток-2”.