У Данії не підтримують "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Данські депутати під час зустрічі в Парламентській асамблеї Ради Європи з українськими парламентарями підтвердили свою особисту позицію проти “Північного потоку-2”. Про це в Facebook написав народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Сьогодні в Парламентській асамблеї Ради Європи провели зустрічі з французькими і данськими парламентаріями на тему небезпеки путінського проекту Nord Stream 2 для всієї Європи. Данським колегам ми подякували за позицію Данії, яка поки єдина не дала згоду на проходження через її територіальні води путінської труби. Колеги з Данії підтвердили свою особисту тверду позицію проти цього проекту і запропонували більше інформувати європейських колег з інших партій, щоб зробити це питання загальноєвропейським, а не питанням окремих країн”, - повідомив він.
Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер підтримав будівництво газопроводу “Північний потік-2”.