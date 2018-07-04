В Чугуеве во время погрузки БМП смертельно травмировала водителя ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Чугуевском районе Харьковской области во время грузовых работ на железнодорожной платформе бронированная машина насмерть придавила военного. Об этом сообщило командование подразделения “Восток” Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
“3 июля в Чугуевском районе Харьковской области произошел несчастный случай: во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования ”Восток“ - старший сержант Скус Александр Дмитриевич — получил травмы, несовместимые с жизнью”, — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ. Продолжается расследование обстоятельств гибели военнослужащего.
Как сообщал УНН, в Черниговской области во время учений погиб военный.
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