В Чугуеве во время погрузки БМП смертельно травмировала водителя ВСУ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 89915 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113464 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134322 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141114 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178371 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155801 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142866 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130624 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 188553 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118402 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Чугуеве во время погрузки БМП смертельно травмировала водителя ВСУ

В Чугуеве во время погрузки БМП смертельно травмировала водителя ВСУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. В Чугуевском районе Харьковской области во время грузовых работ на железнодорожной платформе бронированная машина насмерть придавила военного. Об этом сообщило командование подразделения “Восток” Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.

“3 июля в Чугуевском районе Харьковской области произошел несчастный случай: во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования ”Восток“ - старший сержант Скус Александр Дмитриевич — получил травмы, несовместимые с жизнью”, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ. Продолжается расследование обстоятельств гибели военнослужащего.

Как сообщал УНН, в Черниговской области во время учений погиб военный.

Ранее в Ивано-Франковской области на строительной площадке произошел несчастный случай. В результате падения крана погибли двое строителей.

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